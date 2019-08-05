Глава Минфина США выступил против снятия санкций с Дерипаски

Министр финансов США Стивен Мнучин выступает категорически против снятия персональных санкций с российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом американский чиновник заявил в своем отзыве на иск миллиардера, который сейчас рассматривает федеральный суд Вашингтона.
«Стивен Мнучин полагает, что Дерипаска — иностранный гражданин, который не может жаловаться американскому суду на ущемление своих прав. По мнению главы Минфина, российский бизнесмен не смог «адекватно доказать свое присутствие в Соединенных Штатах или связь с ними», — сообщает американское агентство Bloomberg.
Дерипаска подал иск в американский суд в марте, потребовав исключить его из санкционного списка. Примерные сроки окончания рассмотрения этого дела пока не сообщаются.
Весной прошло года в отношении основателя «Русала» и материнской компании En+ Олега Дерипаски и его активов США ввели санкции, напоминает RT. Осенью совет директоров решил перевести компанию из Джерси в Россию, уточняет агентство Nation News. В «Русал» входит в том числе предприятия на Урале: Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск) и Уральский алюминиевый завод (Каменск-Уральский).