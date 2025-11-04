Николаеву было 76 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Скончался телеведущий Юрий Николаев. Народному артисту РФ было 76 лет. Об этом 4 ноября 2025 года в своем telegram-канале сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе.

«Юрий Николаев ушёл на небеса. Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько!», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале.

Юрий Николаев — легендарный советский и российский телеведущий, народный артист России. Он прославился как ведущий программы «Утренняя почта» на Первом канале, которая выходила с 1987 по 2000 год и стала одной из самых популярных передач того времени. Николаев также вел программы «Утренняя звезда» и «Золотой граммофон», работал на радио и в театре.

Продолжение после рекламы