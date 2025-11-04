ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка высшего балла
Информация о возможном выбросе солнечного вещества после вспышки отсутствует
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла мощностью X1.8. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
«Балл события — X1.8. Место формирования — активная область 4274. Область находится примерно под углом 55-60 градусов от направления на Землю», — говорится в сообщении лаборатории.
Такое удаление считается относительно безопасным для нашей планеты. Однако от крупных вспышек корональные выбросы массы иногда распространяются под углами до 90 градусов. На данный момент информация о возможном выбросе солнечного вещества отсутствует. Ученые продолжают наблюдение за развитием ситуации и обещали предоставить подробности позже.
Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий (A, B, C, M и X), где каждый последующий класс характеризуется десятикратным увеличением мощности. Вспышки часто сопровождаются выбросами корональной массы, способными вызывать геомагнитные возмущения при достижении магнитосферы Земли.
Это уже вторая крупная солнечная вспышка в течение суток. Ранее 4 ноября в 04:48 по мск в той же активной области 4274 была зафиксирована вспышка класса M3.5 продолжительностью 25 минут.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.