Опубликованы кадры взрывов на военных складах под Красноярском. ВИДЕО

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Взрывы прогремели на военных складах с боеприпасами под Красноярском (фото из архива)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пожар и взрыв боеприпасов произошли на территории воинской части в Красноярском крае. В ближайшее время жителей расположенных рядом с местом происшествия населенных пунктов могут эвакуировать.

«Взрывы раздаются на военных складах с боеприпасами под Красноярском. Об этом нам сообщил источник в экстренных службах. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. В ближайших к эпицентру домах повыбивало стёкла. Люди массово бегут из своих квартир. Пожарные пока только едут на место. На всю округу звучит сирена», — пишет telegram-канал Life Shot.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) ТАСС рассказали о том, что на место ЧП уже направлены автобусы для эвакуации местных жителей.

«URA.RU» обратилось за комментариями по поводу случившегося в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

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