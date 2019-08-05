Пожар и взрыв боеприпасов произошли на территории воинской части в Красноярском крае. В ближайшее время жителей расположенных рядом с местом происшествия населенных пунктов могут эвакуировать.
«Взрывы раздаются на военных складах с боеприпасами под Красноярском. Об этом нам сообщил источник в экстренных службах. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. В ближайших к эпицентру домах повыбивало стёкла. Люди массово бегут из своих квартир. Пожарные пока только едут на место. На всю округу звучит сирена», — пишет telegram-канал Life Shot.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) ТАСС рассказали о том, что на место ЧП уже направлены автобусы для эвакуации местных жителей.
«URA.RU» обратилось за комментариями по поводу случившегося в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).