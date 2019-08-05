Причиной взрывов боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стало возгорание хранилища пороховых зарядов, сказано в сообщении Минобороны.
«Произошло возгорание хранилища пороховых зарядов», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Взрывы также прогремели в воинской части, где находятся ракетные войска стратегического назначения. К месту ЧП вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.
«Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщает, что в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае пострадали четыре человека. Спасатели начали эвакуацию в радиусе 20 км вокруг пожара. Из зоны поражения вывезли жителей четырех населенных пунктов. Люди успели взять только документы и предметы первой необходимости.
В Ачинске, расположенном в непосредственной близости от военных складов, где прогремел взрыв, началась паника. Люди массово пытаются выехать из города. Ачинск встал в километровую пробку. Сибиряки массово постят видео об обстановке в городе в социальных сетях.
Горожане отмечают, что каждые пять минут по громкоговорителю объявляют, что необходимо собрать нужные вещи, документы и сидеть дома. Если произойдет очередной взрыв на складе боеприпасов, то огромные ракеты и бомбы могут долететь в город и повредить жилые дома. «Даже на этом расстоянии слышны взрывы и трещат пластиковые окна», — пишут обеспокоенные граждане.