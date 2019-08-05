Больше 100 тысяч жителей города планируют эвакуировать из-за взрывов на военных складах в Сибири

Жителей города Ачинска (Красноярский край) спасатели срочно эвакуируют из-за взрывов снарядов и пожара на местном артиллерийском складе. Всего в Ачинске проживают 105 тысяч жителей.
«Почти 1000 человек и детский лагерь эвакуируют близ склада, где рвутся боеприпасы», — сообщает издание «Говорит Москва». Спасатели вывозят всех жителей Ачинского района в радиусе 20 километров вокруг пожара. Пенсионеры деревни Каменки, рядом с которой загорелся склад боеприпасов, не дождались спасателей и своим ходом добрались до ближайшей железнодорожной станции, чтобы уехать в Ачинск.
В самом городе эвакуируют жителей из микрорайонов Юго-Восток, 8-й, а также района, который местные называют «Стройкой», уточняет издание zapad24.ru. Кроме того, Ачинский глиноземный комбинат компании «Русал» эвакуирует сотрудников, передает РБК со ссылкой на представителя компании.
В администрации Ачинска идет экстренное заседание, на котором решают, где разметить пострадавших. При взрыве снарядов погиб сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны РФ, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет telegram-канал LifeShot. Также пострадали семь человек, двое из которых врачи.
Местные жители пишут в соцсетях, что в Ачинске паника, а на дорогах — сильные пробки. Очередной взрыв на складе может привести к тому, что ракеты и бомбы могут долететь до города и повредить жилые дома, писало ранее «URA.RU».
На горящих складах находится 40 тысяч снарядов. Сейчас их осколки рвутся и разлетаются в радиусе 15 километров, передает ТАСС. Территорию взрыва оцепили, личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище, сообщает Mash. Минобороны России Сергей Шойгу уже отправил своего заместителя Дмитрия Булгакова на место взрывов, чтобы тот ликвидировал пожар.