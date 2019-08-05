Артиллерийские снаряды будут тушить спецтехникой (архивное фото)
новость из сюжетаВзрывы боеприпасов на территории воинской части в Красноярском крае
Минобороны направит роботов «Уран-14» для тушения взрывающихся снарядов в Ачинском районе Красноярского края.
«Ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», — сообщили ТАСС в военном ведомстве. Также для мониторинга ситуации в район направлено два беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что в деревне Каменка Ачинского района произошел пожар на складах с артиллерийскими снарядами. Воздушное пространство над эпицентром взрывов закрыли в радиусе 30 километров. Видео взрывов опубликовано на
«Уран-14»