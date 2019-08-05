Минобороны направило роботов для тушения взрывающихся снарядов в Красноярском крае. ФОТО

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Артиллерийские снаряды будут тушить спецтехникой (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Взрывы боеприпасов на территории воинской части в Красноярском крае

Минобороны направит роботов «Уран-14» для тушения взрывающихся снарядов в Ачинском районе Красноярского края.

«Ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», — сообщили ТАСС в военном ведомстве. Также для мониторинга ситуации в район направлено два беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что в деревне Каменка Ачинского района произошел пожар на складах с артиллерийскими снарядами. Воздушное пространство над эпицентром взрывов закрыли в радиусе 30 километров. Видео взрывов опубликовано на сайте ТВЦ. В администрации Ачинска сообщили, что угрозы жизни жителям города нет. В городе открыты пункты эвакуации. Среди пострадавших восемь человек, уточняет RT.

«Уран-14»
Фото: telegram-канал RT

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