В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать красное вино

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Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, бокалы, алкоголь, красное вино, выпивка
Специалисты назвали несколько недорогих и хороших марокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиянам следует выбирать вино из отечественного винограда. В среднем за те же деньги оно будет лучшего качества, чем вино, произведенное из импортного виноматериала, утверждают в Роскачестве.

«В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции», — цитируют «Известия» сообщение ведомства. Роскачество также указало, что отметки «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) и «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП) помогут покупателю удостовериться, что вино было произведено в России.

Эксперты отметили, что хорошее вино не обязательно должно быть дорогим. В Роскачестве заверили, что за сумму меньше 500 рублей можно найти хорошее вино. К примеру, среди недорогих, но вкусных вин специалисты назвали марки «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne и «Фанагория». Однако употреблять вино необходимо в течение двух лет со дня производства, иначе выдержка испортит напиток, передает RT.

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