Минтруд объяснил статистику о детях, живущих за чертой бедности

С 2020 года допвыплаты для нуждающихся семей будут производиться до достижения детьми 3-летнего возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поддержка семей с детьми в 2018 году существенно выросла по сравнению с 2017 годом. Об этом заявили в Минтруда, комментируя данные Росстата за 2017 год, по которым 26% детей проживают в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», — приводит заявление Минтруда RNS . В ведомстве отметили, что в прошлом году для семей с доходом ниже 1,5 МРОТ были введены дополнительные выплаты.

Размер этих выплат в среднем по стране составляет 11,2 тысячи рублей, они производятся до достижения ребенком 1,5-летнего возраста, подчеркнули в правительстве РФ. Кроме того, со следующего года изменятся критерии нуждаемости, по которым будут рассчитывать допвыплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. «С 1 января 2020 года данные выплаты будут осуществляться на детей не до 1,5, а до 3 лет», — уточнили в Минтруда.

Как писало «URA.RU», ранее Росстат опубликовал данные за 2017 год, согласно которым более четверти детей — 26% — жили в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Отмечалось, что этот показатель снизился по сравнению с 2015 годом на 1,4 процента.