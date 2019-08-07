Четверть российских детей живет за чертой бедности

Более четверти детей в России оказались за чертой бедности. Такие данные распространил Росстат в материале, посвященном итогам мониторинга бедности в стране.
«26% детей в России в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 год)», — говорится в бюллетене Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономические индикаторы бедности».
Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4% (после 20,7% в 2014 году). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться, однако кардинальным образом ситуация пока не поменялась.
Ранее сообщалось, что регионы России готовятся создать реестр бедных граждан. В числе прочего предложено создать несколько систем мониторинга уровня жизни граждан, на основании которого планируется разработать конкретные меры по борьбе с бедностью, напоминает агентство Nation News. Курирует работы по созданию всероссийского реестра бедных граждан Министерство труда РФ.