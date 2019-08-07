Милиция задержала бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его сторонники пытались оказать сопротивление спецназу с помощью огнестрельного оружия, а также камней и палок.
Операция по задержанию экс-главы государства продлилась около часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев. Спецназ вплотную подобрался к резиденции Атамбаева в Кой-Таше и перекрыл подходы к дому. После того, как соратники бывшего президента попытались оказать сопротивление, силовики применили спецсредства — резиновые пули и штурмовые гранаты. Сообщается о как минимум десяти раненых.
Кроме того, силовики подняли в небо вертолеты, передает телеканал 360.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. В конце июня парламент страны передал в прокуратуру документы, в которых утверждалось, что Атамбаев может быть причастен к ряду преступлений, среди которых коррупция в ходе модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконная передача земель.