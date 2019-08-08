Житель американского штата Аляска нашел бутылку с посланием советских моряков. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня я нашел сообщение в бутылке. Есть знакомые русские переводчики?» — обратился Тайлер Иванофф в соцсети. К посту он прикрепил фотографии послания и стеклянной бутылки, в которой оно находилось.
Записка датирована 20 июня 1969 года. «Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: Владивосток-43 В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“ всему экипажу», — говорится в послании.
Пользователи откликнулись на просьбу жителя Аляски и удивились его находке. «Интересно, экипаж еще жив?», — задался вопросом один из комментаторов. Некоторые представили альтернативный перевод записки. «Для тех, кто живет на Аляске и читает это… Я сожалею о вашем правительстве, мы пытаемся помочь вам. Дональда Трампа было легко купить. Баскетбольный сезон близок, я желаю вам всего наилучшего. Вы, эскимосы, отличные игроки в мяч. С любовью, Россия», — шутя, написал Клайд Джексон.
Плавбазу «Сулак» построили в Японии в 1966 году, в 1992 году судно списали и продали на металлолом.