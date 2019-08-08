Фигурант дела о беспорядках в Москве обвинил в арестах Навального и Соболь

Алексей Навальный (на фото в центре) и его соратники должны вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, считает задержанный Сергей Фомин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве на несогласованном митинге 27 июля Сергей Фомин считает ответственными за преследование со стороны полиции основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея навального и его юриста Любовь Соболь. В интервью «Медиазоне» он признался, что был у Соболь волонтером, собирал подписи для выдвижения в Мосгордуму, но не знал «о подоплеке» с несогласованными акциями протеста.

По утверждению Фомина, ранее он не интересовался политикой, не участвовал в акциях протеста, ничего не знал о «Болотном деле». «Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», — обратился Фомин через СМИ к организаторам незаконных протестных акций.

По мнению бывшего помощника Соболь, она и ее соратник теперь должны приложить максимум усилий, чтобы вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. «Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», — считает Фомин. Кроме того, он обратился к обычным гражданам, призывая их быть осторожными и не «попасть в ту же ситуацию, в которую попал я».

Как ранее писало «URA.RU», Фомин, который находился в розыске за участие в несогласованном митинге 27 июля, сдался правоохранительным органам 8 августа. Следствие считает, что именно он на митинге «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», а затем взял на руки чужого ребенка, чтобы пройти через оцепление сотрудников Росгвардии.

Несанкционированные митинги прошли в Москве 27 июля и 3 августа. В ходе последнего сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек. Как сообщал «URA.RU» директор Центра политического анализа Павел Данилин, правоохранители при задержании протестующих вели себя «предельно адекватно и в рамках закона» несмотря на то, что некоторые участники протестов приносили с собой холодное и огнестрельное оружие.

Организаторы митингов недовольны тем, что так называемых «независимых кандидатов» отказались регистрировать из-за ошибок в их подписных листах. К примеру, у 12 кандидатов были обнаружены подписи ранее умерших людей, а у 13 кандидатов — заверения с несуществующими или недействительными паспортными данными.