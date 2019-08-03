Эксперты дали оценку работе полиции на незаконной акции оппозиции в Москве

Сотрудники полиции действуют в рамках закона, утверждают специалисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники столичной полиции, контролирующие несанкционированный митинг в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму, ведут себя адекватно и обращаются с задержанными в соответствии с законом. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Правоохранители целиком и полностью действуют в рамках закона. Например, после задержания они отпускают часть участников из отделений. Тут, конечно, сказывается то, что среди митингующих много детей и людей, которые не совсем понимают, что они делают», — заметил эксперт. Данилин подчеркнул, что на этой акции полицейские ведут себя еще более тактично, чем во время аналогичного митинга 27 июля. Он указал на то, что правоохранители практически не применяют физическую силу и действуют не жестко.

Аналогичную позицию высказал адвокат Дмитрий Аграновский в Twitter. По мнению юриста, после того как участники незаконной акции 27 июля заблокировали движение на Садовом кольце, и создали тем самым «прямую угрозу жизни и здоровью людей», меры воздействия на них 3 августа «адекватны и оправданны».

Вместе с тем, как сообщают СМИ, некоторые участники акции приносят на митинг холодное и огнестрельное оружие. На видео, которое опубликовал telegram-канал «Контора», видно, как сотрудники полиции достают из рюкзака задержанного перцовый баллончик и два пистолета. «Молодой человек, это ваше?» — спрашивает оператор у задержанного. Тот отвечает утвердительно.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что полиция начала задержание участников несанкционированной акции. В настоящий момент, по информации «ОВД-Инфо», задержаны 600 человек. Многих из них задержали за нарушение общественного порядка.

Организаторы акции проигнорировали предложение мэрии Москвы провести митинг 10 и 11 августа. В беседе с «URA.RU» политолог Олег Матвейчев заявил, что оппозиции «не нужны согласованные акции». По его мнению, организаторы намеренно вывели людей на незаконный митинг, чтобы столкнуть их с полицией.