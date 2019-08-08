Задержан находившийся в розыске фигурант дела о беспорядках в Москве

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Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, осужденный, подсудимый, задержанный, суд, полицейский, конвоирование, наручники, конвой
Следствие будет ходатайствовать об аресте Сергея Фомина (архивное фото)Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Москве задержали ранее объявленного в розыск участника несогласованного митинга 27 июля Сергея Фомина. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В настоящее время Фомин задержан в порядке статьи 91 УК РФ. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ („Организация массовых беспорядков“)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Фомин «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков». СК намерен добиваться ареста активиста. Ранее сообщалось, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого ребенка, чтобы «беспрепятственно пройти мимо оцепления», пишет RT.

Несанкционированные митинги проходили в Москве 27 июля и 3 августа. Также был арестован блогер Владислав Синица, который в соцсети заявил, что полицейские могут потерять детей, а потом получить видео, на котором будет заснято убийство несовершеннолетних, напоминает «Национальная служба новостей».

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