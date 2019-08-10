Эрдогану посоветовали признать Крым российским

Президенту Турции Тайипу Эрдогану придется признать Крым частью России, если он хочет развивать стратегическое партнерство с Москвой. Такое мнение высказал лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек после совместной пресс-конференции главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Россия — один из наших основных партнеров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий», — приводит РИА «Новости» слова политика, который также добавил, что если Анкара все же хочет считать себя партнером Москвы, ей нужно признать Крым «неотъемлемой частю России».
Также Перинчек добавил, что Турция лишь формально является членом НАТО, а проект строительства «Турецкого потока», против которого выступает Украина, является важным элементом для обеспечения энергетической безопасности страны.
Во время встречи Эрдогана с Зеленским, как напоминает RT, турецкий лидер заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».