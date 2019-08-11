Жители Крыма пишут письма украинскому чиновнику о том, как им живется в России Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Экс-министр курортов республики Крым, а ныне советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев опубликовал письма жителей полуострова, в которых они рассказывают о том, какие изменения произошли с Крымом после воссоединения с Россией.

Крымчане пишут, что на полуострове стало много туристов, при этом снизился уровень преступности и никто теперь не пьет алкоголь на улице, пишет РИА «Новости». «Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо», — написал в письме один из местных жителей.

Помимо дорог крымчане хвалят условия для ведения бизнеса («Открыл новый аттракцион. Уже четвертый. Тогда, в 2012-м, открываться было сложнее»), улучшение в оказание медицинской помощи («она бесплатная»), росте пенсий и зарплат.

Впрочем, среди написавших были и те, кто недоволен переменами. «Море стало часто грязным… Пленка жировая или тому подобное, бывает, что и ежедневно. Как сливы кухни», — пожаловался житель Крыма. Еще один написал о том, что поселок стал пустеть, так как «односельчане уехали на работу в Москву».

Крым вернулся в состав России 16 марта 2014 года после всенародного референдума, на котором подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ.