10 августа 2019

Выяснилось, каким новым профессиям будут учить в российских колледжах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам работы Министерства образования и науки РФ в 2016 году, с участием Васильевой Ольги. Москва, портрет, васильева ольга
Ольга Васильева анонсировала появление новых направлений подготовки в колледжахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Студентов российских колледжей в ближайшее время начнут учить обслуживанию биотехнических медицинских аппаратов и работе с технологиями 3D-печати. Об этом «Российской газете» рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

«Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как „Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем“, „Аддитивные технологии“ (использование 3D-печати — прим. ред.)», — заявила глава Минпросвещения. Также, добавила Васильева, в колледжах начнут учить работе с промышленными роботами. По словам министра, по этому направлению уже учатся 360 российских студентов.

Кроме того, Васильева рассказала, что к сентябрю 2020 года из перечня специальностей исчезнут около 100 позиций. Например, в колледжах перестанут обучать профессиям ткача, вышивальщицы, изготовителя эмалированной посуды и другим, передает телеканал 360. Продиктовано это, как отметила Васильева, тем, что специальности потеряли актуальность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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