Выяснилось, каким новым профессиям будут учить в российских колледжах

Студентов российских колледжей в ближайшее время начнут учить обслуживанию биотехнических медицинских аппаратов и работе с технологиями 3D-печати. Об этом «Российской газете» рассказала министр просвещения Ольга Васильева.
«Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как „Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем“, „Аддитивные технологии“ (использование 3D-печати — прим. ред.)», — заявила глава Минпросвещения. Также, добавила Васильева, в колледжах начнут учить работе с промышленными роботами. По словам министра, по этому направлению уже учатся 360 российских студентов.
Кроме того, Васильева рассказала, что к сентябрю 2020 года из перечня специальностей исчезнут около 100 позиций. Например, в колледжах перестанут обучать профессиям ткача, вышивальщицы, изготовителя эмалированной посуды и другим, передает телеканал 360. Продиктовано это, как отметила Васильева, тем, что специальности потеряли актуальность.