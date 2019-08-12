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В Челябинске обрушилась часть жилой многоэтажки. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Парапетная плита жилой пятиэтажки рухнула в Челябинске 12 августаФото: ЕДДС

Парапетная плита рухнула утром 12 августа с крыши жилой пятиэтажки в Челябинске по улице Кыштымской, 28. Очевидцами происшествия стали сотрудники соседней пожарной части № 3, вызвавшие спасателей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«По информации руководства управляющей компании „ДЕЗ Калининского района“, данная ситуация была на контроле. На днях проведена техническая проверка целостности постройки, в результате которой был запланирован демонтаж плиты на 12 августа», — отметили в ЕДДС.

Спасатели добавили, что жильцы дома находятся в безопасности: парапетные плиты не являются несущими для кровли. Угрозы обрушения здания нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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