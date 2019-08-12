Парапетная плита жилой пятиэтажки рухнула в Челябинске 12 августа
Парапетная плита рухнула утром 12 августа с крыши жилой пятиэтажки в Челябинске по улице Кыштымской, 28. Очевидцами происшествия стали сотрудники соседней пожарной части № 3, вызвавшие спасателей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе города.
«По информации руководства управляющей компании „ДЕЗ Калининского района“, данная ситуация была на контроле. На днях проведена техническая проверка целостности постройки, в результате которой был запланирован демонтаж плиты на 12 августа», — отметили в ЕДДС.
Спасатели добавили, что жильцы дома находятся в безопасности: парапетные плиты не являются несущими для кровли. Угрозы обрушения здания нет.