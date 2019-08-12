В России стало меньше госкомпаний

В России на треть сократилось количество госкомпаний, занимающихся строительством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России за три года на 9% снизилось количество госкомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — следует из данных Росстата. Также на 30% сократилось количество компаний с госучастием. В их число входят фирмы, до четверти акций которых находится в собственности у государства.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков заявил, что уменьшение количества компаний не обязательно свидетельствует об уменьшении доли государства в экономике. «Тенденция прежде всего отражает реорганизацию внутри госсектора», — считает эксперт. Поэтому он не рекомендует называть этот процесс приватизацией.

Сокращение числа госпредприятий заметны в наиболее конкурентных рынках: в три раза уменьшилось количество обрабатывающих производств, на 42,7% в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта, на 33,5% в строительстве. Выросло же число госпредприятий по производству и распределению газа, электричества и воды на 27%.

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