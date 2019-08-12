Зауральский депутат пожаловалась, что ей не позволили отдать зарплату на благотворительность

Депутат городской думы Шадринска Виктория Семенова пожаловалась, что ей не разрешили перевести денежную компенсацию, положенную ей как депутату, на благотворительность. Деньги она хотела передать на лечение онкобольного ребенка.
Деньги депутат планировала перевести на лечение 9-летней Саши Анашкиной из Кургана, для которой собирают средства на лечение в Германии. «На мое письмо с просьбой перевести средства на указанный счет мне ответили, что передача третьему лицу невозможна. Однако я знаю, что депутаты прошлых созывов перечисляли деньги на благотворительность», — рассказала Семенова.
Она добавила, что сейчас намерена передать в аппарат думы заявление с просьбой выплатить ей положенные средства до 19 августа, чтобы успеть перечислить их больной девочке, однако сомневается в успехе. Виктория Семенова подчеркнула, что выплаты ей постоянно задерживают, хотя работники аппарата думы получают зарплаты вовремя.
Получить комментарий в шадринской городской думе не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.