Экономист назвал «тайные» санкции, которые ударят по экономике Грузии

Грузии грозят официально не объявленные санкции России, которые сократят ВВП страны более чем на миллиард долларов. Об этом «URA.RU» сказал доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Ранее политик сообщил, что ущерб от закрытия турпотока из России составил 60 млн долларов.
Кричевский отметил, что заявлению Бахтадзе сложно поверить, так как компании сдадут отчетность по итогам квартала, а закрытие турпотока началось 8 июля. По словам экономиста, 60 млн долларов — это возможный убыток госкомпаний, но гораздо больший ущерб страна может понести из-за тайных мер.
«Ограничения могут быть официально не объявлены. Это, скажем, повышенное внимание Роспотребнадзора, совет сетевикам не выставлять грузинские вина, повышенная комиссия и внимание к банкам, которые переводят деньги в Грузию», — сказал собеседник. Он отметил, что меры ударят, прежде всего, по местным жителям, а не по бизнесу.
Кризис в отношениях Москвы и Тбилиси начался после того, как на Межпарламентской ассамблее православия в столице Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова обвинили в неподобающем поведении. По приглашению организаторов он сел на место спикера парламента. Инцидент на Ассамблее привел к массовому антироссийскому митингу. В результате 8 июля президент РФ Владимир Путин запретил продавать авиабилеты и путевки в Грузию, напоминает RT.