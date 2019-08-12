Грузия оценила ущерб от «потери» российских туристов

Отток россиян из Грузии нанес миллионный ущерб туристической отрасли страны Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Обострение ситуации между Грузией и Россией

Туристический сектор Грузии остался без десятков миллионов долларов из-за «потери» российских путешественников. Об этом заявил премьер-министр государства Мамука Бахтадзе.

«На июль турсектор потерпел ущерб в размере до 60 миллионов долларов», — приводит РИА «Новости» слова грузинского премьера. Бахтадзе однако отметил, что страна намерена вернуть динамику роста, которая была в стране до запрета авиасообщения между Россией и Грузией.

Ранее политик отмечал, что для Грузии туристическая отрасль продолжит быть «локомотивом развития экономики». Но поддерживать тренд на увеличение потока туристов при нынешнем внешнеполитическом раскладе в ближайшие месяцы будет сложно, уверен Бахтадзе.

Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в июне российский депутат сел на место председателя грузинского парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Из-за этого в грузинской столице прошло несколько антироссийских митингов, напоминает агентство Nation News.

В связи с этим Россия приняла решение приостановить авиасообщение с государством. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу 8 июля, уточняет RT. Из-за санкций турпоток в Грузию резко снизился, а национальная валюта страны упала до исторического минимума.