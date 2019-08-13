В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%

В Сбербанке объяснили низкие ставки по ипотечным кредитам в Чехии особенностями ее экономики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Низкие ставки по ипотеке в чешском подразделении Сбербанка связаны с особенностями экономики этой страны. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка России Лев Хасис.

Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.

По словам Хасиса, в Евросоюзе уровень инфляции гораздо ниже, чем в России. Кроме того, в России и ЕС кардинально разный показатель ключевой ставки ЦБ. Именно эти факторы и влияет на низкую стоимость ипотеки в Чехии и более высокие ставки в РФ. В связи с этим ставки Сбербанка по вкладам в России — до 6,3%, а в Чехии — до 1,8%, а ставки по ипотеке от 7,6% — в России и от 3,3% — в Чехии.

Ранее вице-президент Сбербанка Андрей Шаров вместо того, чтобы ответить на вопрос о низких ставках по ипотеке в Чехии, предложил аудитории послушать музыку своего сочинения, уточняет « Царьград ». Один из участников форума «Территория смыслов» спросил Шарова, почему в России банк выдает более дорогие ипотечные кредиты, чем в Чехии.

Ответ Шарова оказался неожиданным. «Я привез два диска с собой. Этот парень точно заслужил диск за острый вопрос» — заявил топ-менеджер, добавив, что лучше потратить оставшиеся 30 секунд на прослушивание музыки.