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В пермских супермаркетах для поимки воров установили систему распознавания лиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск., видеонаблюдение, камера наблюдения, запасный выход
При повторном визите вора система посылает уведомление службе охраныФото: Александр Елизаров © URA.RU

Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» внедрил в продуктовых магазинах пермской торговой сети видеокамеры с функцией распознавания лиц. Нововведение направлено на борьбу с воровством в торговых точках. Об этом журналистам рассказал представитель компании.

Провайдер установил в 22 гипермаркетах сети «Семья» в Перми и Пермском крае систему из 290 камер. При помощи искусственного интеллекта и компьютерного зрения разработка способна анализировать численность покупателей в магазине, их возраст, пол, наиболее популярные зона продаж, а также собирать информацию о кражах в торговой сети. В случае обнаружения система сохранит визуальные данные нарушителей в системе, а при повторном визите злоумышленника службе безопасности придет push-уведомление.

«Решение не вносит никаких ограничений в жизнь людей, оказавшихся в базе неблагонадежных покупателей. Они смогут заходить в свои любимые магазины, однако наблюдение за их поведением будет более пристальным», — рассказал «Коммерсанту» руководитель управления продуктами для корпоративных клиентов «ЭР-Телекома» Александр Жуков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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