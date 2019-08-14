В пермских супермаркетах для поимки воров установили систему распознавания лиц

При повторном визите вора система посылает уведомление службе охраны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» внедрил в продуктовых магазинах пермской торговой сети видеокамеры с функцией распознавания лиц. Нововведение направлено на борьбу с воровством в торговых точках. Об этом журналистам рассказал представитель компании.

Провайдер установил в 22 гипермаркетах сети «Семья» в Перми и Пермском крае систему из 290 камер. При помощи искусственного интеллекта и компьютерного зрения разработка способна анализировать численность покупателей в магазине, их возраст, пол, наиболее популярные зона продаж, а также собирать информацию о кражах в торговой сети. В случае обнаружения система сохранит визуальные данные нарушителей в системе, а при повторном визите злоумышленника службе безопасности придет push-уведомление.