13 августа 2019

Украинского журналиста расстроило хорошее отношение грузин к россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, сувениры, сувенирная лавка, уличная торговля, грузинский флаг
Гостеприимство грузин журналист назвал «необъяснимым феноменом»Фото: Сергей Заикин © URA.RU

Украинский журналист Кирилл Сазонов во время поездки по Батуми пришел в недоумение от «лояльного отношения» в Грузии к русским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Отношение к русским — лояльное», — отметил журналист. «Я не могу понять, почему?!» — добавил он. Сазонов вспомнил о военном грузино-осетинском конфликте, в котором участвовала Россия. «Как мне заявил таксист, зря Саакашвили (Михаил, бывший президент Грузии — прим.ред.) начал войну», — уточнил Сазонов. Он добавил, что в Грузии «русские приезжают на пляж, их кормят в кафе, и никто не гоняет». «Как?» — поинтересовался журналист, отметив, что для него это «необъяснимый феномен».

Военный конфликт произошел 8 августа 2008 года. Грузинские военные начали обстрел Южной Осетии из установок «Град». После этого в разрушенную столицу Цхинвал Россия ввела войска и оттеснила агрессора, напоминает Life.ru. Затем РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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