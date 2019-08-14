Украинского журналиста расстроило хорошее отношение грузин к россиянам

Украинский журналист Кирилл Сазонов во время поездки по Батуми пришел в недоумение от «лояльного отношения» в Грузии к русским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Отношение к русским — лояльное», — отметил журналист. «Я не могу понять, почему?!» — добавил он. Сазонов вспомнил о военном грузино-осетинском конфликте, в котором участвовала Россия. «Как мне заявил таксист, зря Саакашвили (Михаил, бывший президент Грузии — прим.ред.) начал войну», — уточнил Сазонов. Он добавил, что в Грузии «русские приезжают на пляж, их кормят в кафе, и никто не гоняет». «Как?» — поинтересовался журналист, отметив, что для него это «необъяснимый феномен».
Военный конфликт произошел 8 августа 2008 года. Грузинские военные начали обстрел Южной Осетии из установок «Град». После этого в разрушенную столицу Цхинвал Россия ввела войска и оттеснила агрессора, напоминает