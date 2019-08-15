Звезда голливудских сериалов заявил о желании получить гражданство РФ

Эрик Робертс хочет оформить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство. Об этом он сам рассказал журналистам во время визита в Сочи на международный турнир по боевому самбо.
«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — приводит РИА «Новости» слова актера. При этом он не уточнил, начал ли он оформлять необходимые документы.
Российским зрителям Эрик Робертс известен ролями в таких сериалах и фильмах, как «Реанимация», «Скорпион», «Бруклин 9-9», «Нападение на Уолл-стрит», «Форс-мажоры», «Темный рыцарь» и другие.