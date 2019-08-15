14 августа 2019

Звезда голливудских сериалов заявил о желании получить гражданство РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Эрик Робертс хочет оформить российское гражданствоФото: страница Эрика Робертса в Facebook

Голливудский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство. Об этом он сам рассказал журналистам во время визита в Сочи на международный турнир по боевому самбо.

«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — приводит РИА «Новости» слова актера. При этом он не уточнил, начал ли он оформлять необходимые документы.

Российским зрителям Эрик Робертс известен ролями в таких сериалах и фильмах, как «Реанимация», «Скорпион», «Бруклин 9-9», «Нападение на Уолл-стрит», «Форс-мажоры», «Темный рыцарь» и другие.

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