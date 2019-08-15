Демограф рассказал, где в России больше всего многодетных несовершеннолетних

На возраст рождения первого ребенка часто влияют традиции, указывает ученый Фото: morguefile

Больше всего несовершеннолетних россиянок, родивших более одного ребенка, живут в регионах с так называемым традиционным отношением к браку — в республиках Северного Кавказа и Тыве. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

«Больше всего несовершеннолетних мам в тех регионах, где сохраняются, а иногда даже усиливаются так называемые традиционные семейные отношения. Там, где есть традиционалистский подход к браку, к семье, женщине», — пояснил Вишневский. При этом, по словам демографа, чтобы делать выводы по конкретным регионам, нужно располагать статистикой.

Вишневский отметил, что ранний возраст рождения первого ребенка практически не зависит от уровня жизни. По словам ученого, в последние несколько десятилетий возраст рождения первого ребенка в России постепенно повышался. «До 1990-х годов большой вклад [в рождаемость] вносила возрастная группа 15-19 лет. Сейчас даже она потеряла прежние значения, и ее вклад в общую рождаемость снизился», — сказал Вишневский, отметив, что регионы, где несовершеннолетние становятся мамами, сегодня являются исключениями.

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой в 2018 году в стране пятеро 17-летних россиянок стали мамами в пятый раз, напоминает «Национальная служба новостей». В беседе с «URA.RU» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина заявила, что подобные случаи должны проверять правоохранительные органы.