Правозащитник: если у 17-летней пятеро детей — это повод для полицейской проверки

Самый юный возраст мама в России — 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Случаи рождения детей у несовершеннолетних россиянок должны проверять правоохранительные органы. Об этом в беседе с «URA.RU» заявила Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

«Когда несовершеннолетняя становится мамой в 14 или 16 летнем возрасте, должна идти речь о проверке правоохранительных органов», — сказала омбудсмен. Буторина напомнила, что возраст сексуального согласия в России наступает в 16 лет. «Вся система профилактики госорганов нацелена на то, чтобы исключить подобные случаи (рождения несовершеннолетними детей — прим.ред). У ребенка должно быть детство, он имеет право на счастливое детство», — добавила она. По словам детского омбудсмена, на Южном Урале живут несколько десятков несовершеннолетних мам.

Ранее Росстат опубликовал данные за прошлый год. Согласно документу, пять россиянок в возрасте 17-ти лет в прошлом году родили пятого ребенка. Самыми юными мамами, по подсчетам ведомства, стали 12-летние, напоминает телеканал 360.