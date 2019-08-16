Вору в законе, отказавшемуся от титула, грозит смертельная опасность

Авторитета, решившего отказаться от титула вора в законе, не будут уважать в уголовном мире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С вором в законе Мухой Люберецким, который решил отказаться от своего титула и написал заявление в московскую полицию, могут расправиться его товарищи. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров.

«Раньше — в советские времена — его бы вообще сразу убили, сейчас же все зависит от того, насколько его фигура значима в криминальном мире. В любом случае, с ним вполне могут расправиться. Как минимум, в уголовном мире его теперь всегда будут считать предателем, уважение авторитетов ему вернуть уже не удастся никогда», — отметил эксперт.

Сидоров не склонен связывать решение вора в законе с подписанным в апреле президентом РФ Владимиром Путиным законом об ужесточении наказания для криминальных авторитетов. По его мнению, ничего серьезного Мухе Люберецкому в любом случае не грозило, так как число привлеченных к ответственности по новому закону воров в законе пока очень мало. «Это глупый поступок, он просто испугался чего-то. Хотя в реальности к ответственности только по новому закону пока никого не привлекают, это всегда идет в связке с другими статьями УК, по которым судят авторитетов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 59-летний москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, отказался от титула вора в законе. С таким заявлением он обратился к начальнику московской полиции. Мухаметшин стал первым в России криминальным авторитетом, кто отказался от своего «звания». Он был «коронован» в 1994 году. Мухаметшин относился к клану бывшего главного в России вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан).