15 августа 2019

Дело об оскорблении полицейского во время протестов в сквере Екатеринбурга дошло до суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, оцепление, омон
Разбираться с матерными оскорблениями в адрес полиции будет мировой судьяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело екатеринбуржца Евгения Мельниченко, обвиняемого в оскорблении полицейского, передано в суд. Об этом «URA.RU» сообщил фигурант дела.

«Мне и моему адвокату сегодня позвонили из суда и рассказали о предстоящем процессе», — заявил агентству Мельниченко. Первое заседание по его делу пройдет 29 августа в судебном участке №2 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Евгения Мельниченко было возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ругался матом на сотрудника отделения по связям со СМИ УМВД г. Екатеринбург Евгения Крюкова. При этом Крюков, снимавший все это на видеокамеру, находился в гражданской одежде. В интервью «URA.RU» Мельниченко объяснил, что им двигало, а также как изменились его взгляды после событий в сквере.

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