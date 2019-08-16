Дело об оскорблении полицейского во время протестов в сквере Екатеринбурга дошло до суда

Дело екатеринбуржца Евгения Мельниченко, обвиняемого в оскорблении полицейского, передано в суд. Об этом «URA.RU» сообщил фигурант дела.
«Мне и моему адвокату сегодня позвонили из суда и рассказали о предстоящем процессе», — заявил агентству Мельниченко. Первое заседание по его делу пройдет 29 августа в судебном участке №2 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Евгения Мельниченко было возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ругался матом на сотрудника отделения по связям со СМИ УМВД г. Екатеринбург Евгения Крюкова. При этом Крюков, снимавший все это на видеокамеру, находился в гражданской одежде. В интервью «URA.RU» Мельниченко объяснил, что им двигало, а также как изменились его взгляды после событий в сквере.