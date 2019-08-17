В пригороде Кургана 17 августа состоялся первый фестиваль воздухоплавания «Небесные ласточки». На мероприятие собралось несколько тысяч человек, курганцы выстроились в огромные очереди, чтобы получить возможность взлететь на воздушном шаре.
Фестиваль превзошел ожидания организаторов, ожидалось, что в нем примет участие около двух тысяч зауральцев, однако один из полицейских рассказал корреспонденту «URA.RU», что в пригородный поселок, где проходил праздник, въехало более пяти тысяч машин.
Три воздушных шара весь вечер катали зауральцев благодаря партнеру праздника НПО «Курганприбор». Председатель совета директоров Сергей Муратов был на празднике с семьей, одними из первых в воздух поднялись его внуки.
Также гости праздника могли покататься на парапланах, мотоциклах, провести тест-драйв автомобилей, поиграть в различные игры и сфотографироваться на фоне специально подготовленных арт-объектов. Фестиваль завершился салютом.