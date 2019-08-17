Курганцы выстроились в гигантскую очередь, чтобы взлететь. ФОТО

17 августа 2019 в 23:21 Размер текста - 17 +

Фестиваль воздухоплавания прошел в Кургане впервые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пригороде Кургана 17 августа состоялся первый фестиваль воздухоплавания «Небесные ласточки». На мероприятие собралось несколько тысяч человек, курганцы выстроились в огромные очереди, чтобы получить возможность взлететь на воздушном шаре. Фестиваль превзошел ожидания организаторов, ожидалось, что в нем примет участие около двух тысяч зауральцев, однако один из полицейских рассказал корреспонденту «URA.RU», что в пригородный поселок, где проходил праздник, въехало более пяти тысяч машин. Три воздушных шара весь вечер катали зауральцев благодаря партнеру праздника НПО «Курганприбор». Председатель совета директоров Сергей Муратов был на празднике с семьей, одними из первых в воздух поднялись его внуки. Также гости праздника могли покататься на парапланах, мотоциклах, провести тест-драйв автомобилей, поиграть в различные игры и сфотографироваться на фоне специально подготовленных арт-объектов. Фестиваль завершился салютом. На фестиваль приехали тысячи человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцев катали на воздушных шарах весь вечер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы выстроились в очередь, чтобы подняться вверх Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гостей праздника развлекали музыкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для детей организаторы предусмотрели множество развлечений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцев катали не только на воздушных шарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За порядком на празднике следила полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Очередные катания на воздушных шарах курганцам обещают в День города, если позволит погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU