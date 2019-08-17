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Курганцы выстроились в гигантскую очередь, чтобы взлететь. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль воздушных шаров. Курган
Фестиваль воздухоплавания прошел в Кургане впервыеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пригороде Кургана 17 августа состоялся первый фестиваль воздухоплавания «Небесные ласточки». На мероприятие собралось несколько тысяч человек, курганцы выстроились в огромные очереди, чтобы получить возможность взлететь на воздушном шаре.

Фестиваль превзошел ожидания организаторов, ожидалось, что в нем примет участие около двух тысяч зауральцев, однако один из полицейских рассказал корреспонденту «URA.RU», что в пригородный поселок, где проходил праздник, въехало более пяти тысяч машин.

Три воздушных шара весь вечер катали зауральцев благодаря партнеру праздника НПО «Курганприбор». Председатель совета директоров Сергей Муратов был на празднике с семьей, одними из первых в воздух поднялись его внуки.

Также гости праздника могли покататься на парапланах, мотоциклах, провести тест-драйв автомобилей, поиграть в различные игры и сфотографироваться на фоне специально подготовленных арт-объектов. Фестиваль завершился салютом.

Фестиваль воздушных шаров. Курган
На фестиваль приехали тысячи человек
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Фестиваль воздушных шаров. Курган
Курганцев катали на воздушных шарах весь вечер
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Фестиваль воздушных шаров. Курган
Курганцы выстроились в очередь, чтобы подняться вверх
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Фестиваль воздушных шаров. Курган
Гостей праздника развлекали музыкой
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Фестиваль воздушных шаров. Курган
Для детей организаторы предусмотрели множество развлечений
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Фестиваль воздушных шаров. Курган
Курганцев катали не только на воздушных шарах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Фестиваль воздушных шаров. Курган
За порядком на празднике следила полиция
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Фестиваль воздушных шаров. Курган
Очередные катания на воздушных шарах курганцам обещают в День города, если позволит погода
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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