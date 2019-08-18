Россия будет платить иностранцам за съемки фильмов

Часть затрат иностранных кинематографистов, снимающих фильмы в России, будут компенсировать из государственного бюджета. Об этом рассказал глава правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
«Осенью рибейты (частичное возмещение затрат на производство фильмов — прим. ред.) могут заработать в России, Минэкономразвития за это отвечает, его представители говорят, что заработает в сентябре», — приводит ТАСС слова Сельянова. Он добавил, что средства на введение рибейта уже заложены в российском бюджете. В 2019 году, по данным Сельянова, на возмещение затрат иностранным кинематографистам планируется потратить 70 млн рублей, в 2020 году — 700 млн рублей, а в следующие два года — по полтора миллиарда.
Сельянов уточнил, что благодаря рибейтам Россия сможет компенсировать иностранным кинематографистам до 40% средств, потраченных на съемки. Это должно привлечь в страну зарубежные компании. Решать, кому именно достанутся бюджетные деньги, будут представители Министерства культуры РФ.