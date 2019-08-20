20 августа 2019

Стало известно, когда буддисты назовут условия переезда с горы Качканар

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Буддийский монастырь Шедруб Линг. Качканар, библиотека, санников евгений, буддист
Ранее участники буддистской общины собирали подписи за сохранение своих сооружений на горе КачканарФото: Алексей Андронов © URA.RU

Община «Шедруб Линг» высказала готовность принять решение о переезде с месторождения железной руды в Качканаре. Свои условия освобождения участка она обещает озвучить во время переговоров 21 августа — договоренность об этом была достигнута на последней встрече членов общины с промышленниками и властями.

На переговорах в поселке Косья 14 августа, в которых приняли участие представители общины, холдинга «Евраз» и администраций Качканара и Нижней Туры, стороны рассмотрели варианты переезда «Шедруб Линга» с горы Качканар. Не представив окончательного решения, буддисты взяли паузу на неделю, до 21 августа, говорится на странице сообщества «Город Качканар» в соцсети «ВКонтакте».

Промышленники, в свою очередь, подтвердили готовность оказать общине помощь в переезде на новое место. Предполагается, что оно будет находиться в Косье, и к северной вершине горы Качканар — то есть к религиозным сооружениям — можно будет подниматься в согласованное с предприятием время, в сопровождении представителя комбината.

Как писало «URA.RU», качканарская буддистская община «Шедруб Линг» уже много лет находится на месторождении и не признает ошибкой строительство сооружений без соответствующих разрешений. Качканарский горно-обогатительный комбинат, имеющий лицензию на разработку месторождения, уже начал подготовительные работы — строительство дорог и линий электропередач.

В «Евразе» неоднократно заявляли, что у промышленников нет планов по демонтажу самих религиозных сооружений. В то время как ранее власти предупреждали «Шедруб Линг», что, если договоренность с буддистами не будет достигнута, приставы снесут все постройки, включая религиозные, как того требует суд.

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