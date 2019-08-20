Губернатор Ямала объехал округ на «Ладе» и назвал самую плохую дорогу

Яркие впечатления у губернатора ЯНАО вызвала дорога на участке Пуровск-Коротчаево (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, объехавший округ на «Ладе», назвал участок дороги Пуровск—Коротчаево самым плохим в регионе. Об этом он сообщил на брифинге.

«Самые яркие впечатления — от [участка] Пуровск — Коротчаево, где очень плохая дорога, на нем самое большое количество аварий. Есть еще отвратительней, нечего говорить. Понятны причины? почему это происходит: едешь и видишь по бокам болота — вода стоит, сильно разрушается насыпь и идет тяжелая техника. Заметил такую особенность: в первую очередь убита полоса, которая идет с Земли (с территории других регионов, — прим. ред.) на Ямал. Сюда идет техника тяжелая, обратно возвращается порожняя», — сообщил глава региона.

Артюхов также отметил, что наибольшие проблемы из-за езды по этой трассе были у водителей, которые шли на обгон. «Выезжают на эту „встречку“, и вот здесь плита, которая продавлена тяжелой техникой, коротая, кстати, идет с нарушением всех норм, они влетают в плиту и, если машина маленькая, то последствия очень серьезные», — сказал Артюхов.

При этом глава региона не согласился с жалобами, что в округе все плохо с дорогами: «Дорога разная, я не соглашусь с тем мнением, что все плохо. Все, кто ездят, знают, что за последние годы появились нормальные участки, на которых едешь быстро и все в порядке, некоторые имеют историю по 10-15 лет».