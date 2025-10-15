На Ямале поймали с крупной партией наркотиков «гастролера» из Свердловской области

В Салехарде полицейские задержали жителя Свердловской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Оперативники изъяли у «гастролера» более полукилограмма различных наркотических веществ, которые он забрал из тайника, затем намеревался расфасовать и распространить на Ямале. Обстоятельства задержания раскрыли в окружной полиции.
«Установлено, что гражданин получил от неустановленного лица местоположение тайника, забрал крупную партию наркотических веществ и намеревался расфасовать и распространить их на территории Салехарда», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. Оперативники изъяли у подозреваемого более 320 граммов мефедрона, а также свыше 230 граммов других наркотиков.
Экспертиза уже подтвердила, что изъятое у задержанного вещество — «мефедрон» — относится к категории синтетических наркотиков, находящихся под строгим контролем на территории России. У задержанного изъяли мобильный телефон с перепиской, указывающей на схему сбыта наркотиков.
Следственный отдел Салехарда возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
По данным окружной полиции, с партией мефедрона задержали силами СОБРа также наркодилера в Ноябрьске. Он оказался неместным. А 18-летняя девушка в Ноябрьске попалась со 100 граммами этого же запрещенного вещества.
