На Ямале поймали с крупной партией наркотиков «гастролера» из Свердловской области

Полиция Салехарда остановила передвижение крупной партии наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ямал зачастили наркодилеры из других регионов
На Ямал зачастили наркодилеры из других регионов Фото:

В Салехарде полицейские задержали жителя Свердловской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Оперативники изъяли у «гастролера» более полукилограмма различных наркотических веществ, которые он забрал из тайника, затем намеревался расфасовать и распространить на Ямале. Обстоятельства задержания раскрыли в окружной полиции. 

«Установлено, что гражданин получил от неустановленного лица местоположение тайника, забрал крупную партию наркотических веществ и намеревался расфасовать и распространить их на территории Салехарда», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. Оперативники изъяли у подозреваемого более 320 граммов мефедрона, а также свыше 230 граммов других наркотиков.

Экспертиза уже подтвердила, что изъятое у задержанного вещество — «мефедрон» — относится к категории синтетических наркотиков, находящихся под строгим контролем на территории России. У задержанного изъяли мобильный телефон с перепиской, указывающей на схему сбыта наркотиков.

Следственный отдел Салехарда возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 

По данным окружной полиции, с партией мефедрона задержали силами СОБРа также наркодилера в Ноябрьске. Он оказался неместным. А 18-летняя девушка в Ноябрьске попалась со 100 граммами этого же запрещенного вещества.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде полицейские задержали жителя Свердловской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Оперативники изъяли у «гастролера» более полукилограмма различных наркотических веществ, которые он забрал из тайника, затем намеревался расфасовать и распространить на Ямале. Обстоятельства задержания раскрыли в окружной полиции.  «Установлено, что гражданин получил от неустановленного лица местоположение тайника, забрал крупную партию наркотических веществ и намеревался расфасовать и распространить их на территории Салехарда», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. Оперативники изъяли у подозреваемого более 320 граммов мефедрона, а также свыше 230 граммов других наркотиков. Экспертиза уже подтвердила, что изъятое у задержанного вещество — «мефедрон» — относится к категории синтетических наркотиков, находящихся под строгим контролем на территории России. У задержанного изъяли мобильный телефон с перепиской, указывающей на схему сбыта наркотиков. Следственный отдел Салехарда возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.  По данным окружной полиции, с партией мефедрона задержали силами СОБРа также наркодилера в Ноябрьске. Он оказался неместным. А 18-летняя девушка в Ноябрьске попалась со 100 граммами этого же запрещенного вещества.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...