Умер главный санитарный врач района ЯНАО и общественник из Тюмени. Фото

В Тюмени скончался председатель землячества «Приуралье» Михаил Попов
В Тюмени скончался известный на Ямале эпидемиолог
В Тюмени скончался известный на Ямале эпидемиолог

В Тюмени ушел из жизни Михаил Попов — председатель региональной общественной организации «Землячество Приуралье». Об этом сообщил депутат окружного парламента Иван Сакал. 

Не стало Михаила Попова
Не стало Михаила Попова


«Ушел из жизни Михаил Тимофеевич Попов, председатель тюменской общественной организации „Землячество Приуралье“», — пишет в своем telegram-канале Иван Сакал. Михаил Попов посвятил свою жизнь работе на Ямале. В 1981 году он приехал в округ и почти четыре десятилетия трудился в санитарно-эпидемиологической службе региона. Девять лет возглавлял Приуральскую районную санэпидемстанцию, а также руководил отделами Роспотребнадзора в Муравленко, Красноселькупском и Пуровском районах.

По данным источника, после выхода на пенсию Попов переехал в Тюмень, где с сентября 2021 года возглавлял совет региональной общественной организации «Землячество Приуралье». Под его руководством землячество стало центром поддержки и объединения бывших жителей Приуральского района.

За профессиональные заслуги Попова наградили знаком «Почетный работник Роспотребнадзора», отметили грамотами Минздрава России и губернатора Ямала. «Михаил Тимофеевич был мудрым, отзывчивым и добрым человеком, который любил Приуральский район и его жителей», — отметил Иван Сакал. 

