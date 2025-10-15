В Тюмени ушел из жизни Михаил Попов — председатель региональной общественной организации «Землячество Приуралье». Об этом сообщил депутат окружного парламента Иван Сакал.
«Ушел из жизни Михаил Тимофеевич Попов, председатель тюменской общественной организации „Землячество Приуралье“», — пишет в своем telegram-канале Иван Сакал. Михаил Попов посвятил свою жизнь работе на Ямале. В 1981 году он приехал в округ и почти четыре десятилетия трудился в санитарно-эпидемиологической службе региона. Девять лет возглавлял Приуральскую районную санэпидемстанцию, а также руководил отделами Роспотребнадзора в Муравленко, Красноселькупском и Пуровском районах.
По данным источника, после выхода на пенсию Попов переехал в Тюмень, где с сентября 2021 года возглавлял совет региональной общественной организации «Землячество Приуралье». Под его руководством землячество стало центром поддержки и объединения бывших жителей Приуральского района.
За профессиональные заслуги Попова наградили знаком «Почетный работник Роспотребнадзора», отметили грамотами Минздрава России и губернатора Ямала. «Михаил Тимофеевич был мудрым, отзывчивым и добрым человеком, который любил Приуральский район и его жителей», — отметил Иван Сакал.
