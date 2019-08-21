Пермский краевой суд изменил приговор экс-министру спорта Павлу Ляху

Экс-министр спорта Прикамья осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ на три года лишения свободы условно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский краевой суд немного скорректировал приговор экс-министру спорта Прикамья Павлу Ляху, сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда. 21 августа Лях был осужден за злоупотребление должностными полномочиями.

«Приговор Ленинского районного суда Перми изменить в части дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе», — сообщил судья Пермского краевого суда Николай Шляпников. Экс-министр спорта получил по ч. 1 ст. 285 УК РФ три года лишения свободы условно и запрет работать в госструктурах сроком на два года и 10 месяцев (ранее было — три года).

Согласно решению суда, Лях совершил преступление, подписав акты приема работ на стадионе «Динамо». Подрядчик не выполнил работы, но получил за них деньги. Окончательная стоимость работ была завышена на несколько миллионов рублей. В ходе судебного заседания Лях заявил, что не считает себя виновным.

«Я сам занимаюсь физкультурой на стадионе Динамо. Да, он наверное сегодня имеет какие-то моменты, связанные с тем, что необходимо провести освежающий ремонт. Но с учётом той нагрузки, которую испытывает спортивный объект, того количества людей, которые на нем занимаются, с учётом проводимых спортивных мероприятий он в полной мере соответствует требованиям. Со времени реконструкции прошло уже четыре года. Поэтому я считаю, это обстоятельство является главным свидетельством того, что я не виновен», — заявил Лях.

После оглашения решения суда Лях заявил корреспонденту «URA.RU», что будет подавать кассационную жалобу в Верховный суд России.