CNN узнал о решении Макрона и Трампа насчет участия России в «Большой восьмерке»

Президент США Дональд Трамп принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 («Большая семерка») в 2020 году. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в американской администрации.
«Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора договорились о намерении пригласить Россию на саммит G7 в следующем году», — передает РИА «Новости» слова источника в Белом доме. Он уточнил, что идея приглашения принадлежала президенту Франции. Ожидается, что вопрос о присутствии Москвы на саммите в 2020 году Трамп поднимет на встрече «Большой семерки» в Биаррице 24—26 августа.
Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с французским коллегой не исключил возобновления формата G8 («Большая восьмерка») и назвал полезным любые контакты со странами «Большой семерки». В июне канцлер Германии Ангела Меркель называла условия возвращения Москвы в международную группу, напоминает агентство Nation News.
Международный клуб G7 объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В группу G8 ранее входила Россия, однако ее перестали приглашать на саммиты после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.