Кудрин прокомментировал действия силовиков на митингах в Москве

Необходимо расследовать применение силы сотрудниками силовых органов во время протестных акций в Москве в июле—августе. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание Cовет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), я поддерживаю это обращение», — цитирует Кудрина «Интерфакс». Чиновник также подчеркнул, что, по его мнению, необходимо тщательно разобраться в каждом случае применения силы на митингах в столице.
Ранее СПЧ обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить применение силы к участникам протестных акций.
27 июля, 3 и 10 августа в столице прошли митинги несистемной оппозиции, связанные с недопуском ряда политиков на выборы в Мосгордуму. Лишь последняя акция протеста, проходившая в Москве, была официально согласована со столичными властями, остальные митинги были незаконными. По итогам июльских акции силовиками были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.
Протестные акции в Москве официально поддержали в Конгрессе США, что дало повод Совету Федерации и МИДу РФ говорить об иностранном вмешательстве в российские выборы.