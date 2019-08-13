Американские власти внимательно следят за митингами в российской столице Фото: unsplash.com

В американском парламенте поддержали протестные акции, проходящие в Москве в преддверии выборов в Мосгордуму. С соответствующим заявлением выступил лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стени Хойер.

«Я солидарен с российским народом и с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию и добиваются права быть избранными. Стремление властей подавить свободу слова и надавить на оппозиционных кандидатов должны встревожить весь мир», — сообщил политик на своем официальном сайте. Хойер также добавил, что за развитием событий в Москве сейчас внимательно следят в американском конгрессе.

Ранее МИД России и временная комиссия Совета Федерации по защите суверенитета заявили о вмешательстве США в российскую политику. Так, по мнению зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, зарубежные государства манипулировали митингующими на акциях протеста в Москве. Одним из инструментов манипулирования населением сенатор назвал видеохостинг YouTube. Роскомнадзор уже потребовал от Google прекратить рекламу незаконных митингов на YouTube. По сведениям ведомства, эта информация «направлена на срыв выборов федерального и регионального значения». Кроме того, возможное иностранное вмешательство в выборы в Мосгордуму 19 августа обсудят в Госдуме РФ.

Первый согласованный митинг в поддержку незарегистрированных «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму, состоялся на проспекте Академика Сахарова в столице 10 августа. Мероприятие по официальным данным собрало 20 тысяч человек. До этого 20 и 27 июля, а также 3 августа прошли несогласованные акции протеста. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.