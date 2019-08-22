В Киеве заявили о «похоронах» антироссийских санкций

Украинский дипломат Роман Бессмертный назвал встречу российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном «похоронами санкций». Впечатлениями от встречи президентов дипломат поделился в интервью украинскому телеканалу «UA: Первый», отрывок из которого он опубликовал у себя на странице в Facebook.
«Когда я слушал Макрона, у меня сложилось впечатление, что я слушал похоронную процессию по санкциям», — сказал Бессмертный. «У меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», — добавил он. «Ему (Макрону — прим.ред.) нужен друг Владимир Путин, так он сказал. Ему нужно, чтобы товарооборот возрастал», — уточнил украинский дипломат. Бессмертный добавил, что инвестиции Франции в экономику России составляют 17 млрд евро, а инвестиции России в экономику Франции — 3 млрд. И товарооборот между странами растет, несмотря на санкции.
Путин и Макрон встречались во Франции 19 августа. В ходе однодневного визита российского президента, лидеры двух стран обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Украине, напоминает «Утро.ру». Переговоры длились 3,5 часа, уточняет RT.
Евросоюз ввел санкции в отношении Москвы в 2014 году, после вхождения Крыма в состав РФ. Российская сторона в ответ ввела эмбарго на ряд продуктов из Европы и США.