Ученые выяснили, как выход на пенсию сказывается на работе мозга

Выход на пенсию негативно сказывается на когнитивной функции мозга. Особенно это касается людей, занимавшихся физическим трудом, пишет издание The Gerontologist со ссылкой на ученых из университета штата Флорида в США.
«Работники, которые посвятили жизнь физическому труду, испытывают значительное снижение мозговой активности после выхода на пенсию», — пришли к выводу американские специалисты. Люди, посвятившие свою жизнь умственному труду, напротив, почти не потеряли когнитивных способностей мозга на пенсии.
По данным ученых, все дело в специфике работы. К примеру, финансисты и менеджеры регулярно тренируют свой мозг, решая трудные задачи. Авторы исследования полагают, что работа, связанная с ручным трудом, ослабляет защитную функцию участков мозга, которые отвечают за умственные способности.