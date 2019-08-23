Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк не имеет проблем со здоровьем. Об этом заявил ее концертный директор Стас Христов.
«С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они (СМИ. — прим. ред.) это взяли, Настя здорова», — заявил директор телеканалу «РЕН ТВ». Он также отметил, что не слышал об отмене спектакля. «Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было», — сообщил Христов.
Ранее СМИ сообщали, что после рождения третьего ребенка у звезды обнаружили рак мозга. Подогрели слухи о раке и действия певицы — она отменила спектакль «Все мужчины делают это» в петербургском театре и перестала делиться новыми фотографиями в соцсетях, передает агентство Nation News.
Анастасия Заворотнюк получила широкую известность благодаря телесериалу «Моя прекрасная няня», где она сыграла главную роль. Также Заворотнюк была телеведущей проектов «Танцы со звездами» и «Ледниковый период».