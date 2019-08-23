22 августа 2019

Солдат-срочник с Урала погиб в воинской части

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту гибели срочника началась проверкаФото: Никита Берников, ВК

Солдат-срочник с Урала найден мертвым в воинской части. 19-летний Никита Берников из Туринской Слободы (Свердловская область) служил в в/ч 44980 — 127-й мотострелковой дивизии в поселке Сергеевка в Приморском крае.

«К нам обратилась мама мальчика, мы выясняем обстоятельства его смерти. Пока все указывает на самоубийство, но проверка продолжается. Причина его поступка станет известна позже», — сообщила «URA.RU» Марина Лебедева, председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области.

Фото: «СЕРГЕЕВКА. в/ч 44980 (127 МСД)», ВК

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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