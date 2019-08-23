На Урале нашли тела двух подростков, пропавших на рыбалке

Тела пропавших детей были обнаружены в 500 метрах от лодки Фото: СУ СКР по ХМАО

Спасатели обнаружили тела подростков, которые несколько дней назад пропали в Березовском районе Югры. По информации источников «URA.RU» в региональном управлении МЧС, 19 августа они отправились на рыбалку, сказав родителям, что сопровождать их будет дедушка одного из детей.

«Тела пропавших юношей были обнаружены в реке с помощью специального оборудования примерно в 500 метрах от лодки. При визуальном осмотре тел видимых телесных повреждений не выявлено», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Несколько дней назад учащиеся 8-9-го классов уехали на рыбалку на моторной лодке «Казанка». Позже местные жители обнаружили пустую лодку с работающим мотором в 10 километрах от села Саранпауль. В поисковой операции, помимо сотрудников МЧС, участвовали около 40 волонтеров.

Как сообщили «URA.RU» в региональном департаменте информполитики, семьям погибших детей оказывается необходимая финансовая и психологическая поддержка. Губернатор Наталья Комарова, находящая в отпуске, лично контролировала ход поисково-спасательных мероприятий.