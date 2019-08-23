Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Храм-на-крови Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург привезли главную икону Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный». Икону выставили в Храме-на-крови, передает корреспондент «URA.RU».

Вместе с иконой в храм доставили раку с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца и других святых. На церковную службу по случаю этого события в храм пришли порядка 80 военных. Проводит службу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Спас Нерукотворный» будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам Центрального военного округа с августа по октябрь. «Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке „Патриот“», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Храм Воскресения Господня возводится в «Патриоте» на пожертвования — на эти цели собрали свыше 2,9 млрд рублей. В марте стало известно, что президент РФ Владимир Путин на личные средства приобрел образ Спаса Нерукотворного для этого храма.

Встретить икону пришли несколько десятков военных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Служба проходит в Храме-на-крови Фото: Анна Майорова © URA.RU