В Екатеринбурге военные встретили свою главную икону, которую им купил Путин. ФОТО

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Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург
Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Храм-на-кровиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург привезли главную икону Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный». Икону выставили в Храме-на-крови, передает корреспондент «URA.RU».

Вместе с иконой в храм доставили раку с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца и других святых. На церковную службу по случаю этого события в храм пришли порядка 80 военных. Проводит службу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Спас Нерукотворный» будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам Центрального военного округа с августа по октябрь. «Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке „Патриот“», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Храм Воскресения Господня возводится в «Патриоте» на пожертвования — на эти цели собрали свыше 2,9 млрд рублей. В марте стало известно, что президент РФ Владимир Путин на личные средства приобрел образ Спаса Нерукотворного для этого храма.

Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург
Встретить икону пришли несколько десятков военных
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург
Служба проходит в Храме-на-крови
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург
Икону изготовили на средства, которые выделил Владимир Путин
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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