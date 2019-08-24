23 августа 2019

В Англии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. pixabay.com, доллар, деньги
Доллары США могут перестать быть доминирующей валютой на мировом рынкеФото: pixabay/Pixabay License

Зависимость мировой экономики от американского доллара в качестве резервной валюты сопряжена с высокими рисками. Об этом заявил глава Центробанка Великобритании Марк Карни, предложив в качестве альтернативы новую электронную валюту.

«В многополярном мире нужна многополярная валюта», — цитирует РИА «Новости» Карни, который выступил с инициативой на встрече с главами центробанков других стран.

По словам главы английского ЦБ, в 50% случаев доллар используется в качестве основной валюты при сделках. В связи с этим многие страны оказываются в сильной зависимости от колебаний американской экономики.

Главам финансовых структур во всем мире Карни предложил задуматься о создании резервной валюты. Финансист предположил, что новая электронная валюта, основанная на мировой корзине товаров, сбалансирует систему. Сейчас, как говорит Карни, некоторые страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, а другие, в частности, США поддерживают положительную ставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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