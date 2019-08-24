Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в кукурузном поле в Подмосковье, распилили и вывезли по частям с места посадки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
«Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина», — приводит слова представителя штаба ТАСС. Чтобы уменьшить вес при перевозке, авиалайнер был разделен на несколько частей, а его «внутренности» демонтированы. По словам «Уральских авиалиний», обломки самолета будут утилизированы.
К утру 24 августа уже большая часть фюзеляжа была убрана с поля. На кукурузном поле оставались кабина пилотов, хвостовая часть, один из двигателей, кабинки туалетов, багажные полки и куски обшивки. На месте происшествия весь день дежурили полицейские, сотрудники МЧС, частной охранной фирмы и медики.
Лайнер Airbus A-321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку утром 15 августа. Он должен был направляться из Москвы в Симферополь, но вскоре после взлета из-за отказа обоих двигателей был вынужден совершить посадку около аэропорта Жуковский. По предварительным данным, причиной отказа двигателей стало попадание в них стаи чаек. В момент аварийной посадки на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Помощь врачей понадобилась 76 пассажирам, передает агентство Nation News.