Челябинский губернатор едет в город, где готовятся к смене власти

Алексей Текслер едет в Златоуст Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 августа отправился в Златоуст, где готовится смена мэра. О поездке Текслера в третий по величине город региона «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы Южного Урала.

«В планах главы региона значатся осмотры одного из градообразующих предприятий и строящейся биатлонной трассы имени Ишмуратовой», — уточнили в пресс-службе. Также запланированы встречи с жителями города и с мэром Златоуста Вячеславом Жилиным. Текслера в поездке сопровождают вице-губернаторы и министры.

Расходование бюджетных средств на строительстве биатлонной трассы в июне проверяла Контрольно-счетная палата области (КСП). Были проверены и другие объекты, в том числе газопровод в поселок Закаменка, который местные власти отказываются вводить в эксплуатацию, несмотря на требования областных властей обеспечить жителей газом.

Это первая поездка Текслера в Златоуст на посту врио губернатора. Он планировал посетить город в конце апреля, но отложил визит до окончания проверки, дав поручение ревизорам КСП провести аудит раньше, чем было запланировано.

По данным «URA.RU», Жилину уже было предложено уйти в отставку, но глава Златоуста отказывается покидать свой пост. До конца августа состоится коллегия КСП, материалы аудита будут переданы в правоохранительные органы. В городе уже расследуется несколько уголовных дел, в том числе по фирмам, близким к семье Жилина.